Общество

С 9 апреля на псковских водоемах устанавливается запрет на использование моторных судов

Весенний запрет на использование моторных плавательных средств устанавливается на всех водоемах Псковской области в период с 9 апреля по 15 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Запрет распространяется на все типы моторных плавательных средств (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе на гидроциклы.

Ограничение вступит в силу для исключения факторов беспокойства нерестующих рыб. Соответствующий приказ издан комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области в целях обеспечения проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб и сохранения среды их обитания.

По фактам нарушений правил рыболовства необходимо обращаться в отдел госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам: (8112) 56-05-31, 56-05-47, либо на телефон «горячей линии» рыбоохраны: 8-921-931-32-16.

В соответствии с правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна устанавливаются следующие запреты на вылов весенне-нерестующих рыб: