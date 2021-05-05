Общество

Суд отказал объявленной иноагентом псковской журналистке в удовлетворении иска к Минюсту

Псковский городской суд 5 мая отказал в удовлетворении иска журналиста Людмилы Савицкой, которая просила признать незаконным решение Министерства юстиции Российской Федерации о включении ее в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, 28 декабря 2020 года стало известно, что Минюст внес пятерых журналистов в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В их числе два псковских журналиста: главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и журналист «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа» Людмила Савицкая. В марте текущего года Людмила Савицкая обжаловала данное решение в суде. Псковский городской суд приостановил решение Минюста о включении Савицкой в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.