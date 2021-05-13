Общество

Полиции Псковского района требуются сотрудники

Отдел МВД России по Псковскому району проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должность полицейского (кинолога) отделения патрульно-постовой службы полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе.

Мужчины, женщины до 35 лет, имеющие гражданство РФ, не судимые, имеющие среднее общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Работодатель предоставляет:

- форменную одежду, служебный транспорт;

- полный социальный пакет;

- оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (плюс дни к месту проведения отпуска);

- бесплатное обучение в вузах системы МВД России;

- оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;

- бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);

- оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;

- бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);

- предоставление путевок в санатории;

- возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;

- предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги;

- возможность получения льготного ипотечного кредитования;

- стабильная и своевременная заработная плата;

- право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Справки можно получить по телефону: 676 908 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району), адрес: Псковский район, деревня Уграда, 19.