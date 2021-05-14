Общество

В опочецком «Теплоэнерго» создали профсоюз жизнеобеспечения

Собрание трудового коллектива МУП «Теплоэнерго» Опочецкого района приняло решение создать профсоюз и встать на централизованный учет в областную организацию профсоюза работников жизнеобеспечения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

На собрании перед коллективом МУП «Теплоэнерго» выступил председатель псковского облсовпрофа Игорь Иванов с презентацией о работе профобъединения и отраслевого профсоюза жизнеобеспечения. О правозащитной работе, проводимой профсоюзом, рассказал заместитель председателя профобъединения Андрей Стегний. В итоге трудовой коллектив решил создать профсоюзную организацию и профсоюзный комитет. Председателем профсоюза единогласно избрали Андрея Рыбкина.

Руководитель предприятия Виктор Комов поддержал инициативу коллектива в создании профсоюзной организации: «Профсоюз работников жизнеобеспечения - самая большая профессиональная, правозащитная организация, которая отстаивает интересы людей занятых в сфере ЖКХ. Думаю, будет полезно то, что мы будем частью профсоюзного профессионального сообщества. Теперь наши интересы, наше мнение будут учитываться и прорабатываться. Вместе легче решать ту или иную задачу, проблему. Я как руководитель предприятия всегда готов к конструктивному диалогу и взаимодействию».

Глава псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил, что очень рад принятию решения о создании профсоюзной организации в МУП «Теплоэнерго»: «В коллективе работалось очень легко, это тот случай, когда о профсоюзе, о нашей работе, о наших успехах уже знали. Сарафанное радио работает, судят и ценят по поступкам. Мы только дополнили уже сложившуюся у работников картину информацией о санаторно-курортном оздоровлении членов профсоюза, о нашей культурно-массовой работе, о социальном партнерстве, об отраслевых Федеральных и региональных соглашениях, заключаемых профсоюзами, работодателями и органами власти. Будем и дальше работать на результат».