Общество

Спрос на пожарных на рынке труда России вырос вдвое в начале года

Число вакансий для пожарных выросло вдвое в первой половине 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Так, с января по май было открыто порядка 3,5 тысячи вакансий по стране. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере составляет 34 тысячи рублей, тогда как средние ожидания варьируются на уровне 40-50 тысячи рублей.

«В период с января по май 2021 в стране было открыто порядка 3,5 тысячи вакансий для пожарных, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года», - приводит ТАСС результаты исследования HeadHunter. Год назад за аналогичный период было опубликовано 1,7 тысячи вакансий.

Треть резюме пожарных принадлежит соискателям 26-35 лет, еще две трети - тем, кто старше этого возраста. При этом конкуренция за место невысока - на одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя.