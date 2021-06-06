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Общество

Пскович пожаловался на выпас лошадей в городском сквере

07.06.2021 12:51|ПсковКомментариев: 2

Пскович пожаловался на выпас лошадей в городском сквере. Обращение опубликовано на сайте губернатора области Михаила Ведерникова 5 июня.

«Интересует вопрос законности выпаса лошадей прямо в центре города, в сквере на пересечении улиц Гражданской и Яна Фабрициуса. Замечен данный факт неоднократно. Все же это столица региона и центр туризма, а не совхозное поле», - говорится в обращении.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в контрольном управлении администрации Пскова, пока данное обращение не поступало для рассмотрения.

Теги: #лошадницы #выпас скота
Источник: Псковская Лента Новостей
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