Общество

Пскович пожаловался на выпас лошадей в городском сквере

Пскович пожаловался на выпас лошадей в городском сквере. Обращение опубликовано на сайте губернатора области Михаила Ведерникова 5 июня.

«Интересует вопрос законности выпаса лошадей прямо в центре города, в сквере на пересечении улиц Гражданской и Яна Фабрициуса. Замечен данный факт неоднократно. Все же это столица региона и центр туризма, а не совхозное поле», - говорится в обращении.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в контрольном управлении администрации Пскова, пока данное обращение не поступало для рассмотрения.