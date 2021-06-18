Общество

Суд дисквалифицировал руководителя СМУ-13, который не подал заявление о банкротстве

Арбитражный суд дисквалифицировал руководителя ООО «Строительно-монтажное управление - 103» за повторное неисполнение обязанности по подаче заявления о признании общества банкротом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Имея просроченную на 3 месяца задолженность по уплате налогов в размере 300 тысяч рублей, предприятие не заявило о признании себя банкротом, то есть не выполнило требования закона о банкротстве. Данное нарушение руководитель общества допустил повторно, поэтому налоговая служба обратилась в Арбитражный суд с заявлением о привлечении его к административной ответственности по части 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ.

Ответчик просил суд признать совершенное правонарушение малозначительным, не причинившим вреда и освободить его от административной ответственности.

Арбитражный суд Псковской области указал, что наличие просроченной на более чем 3 месяца задолженности по обязательным платежам является безусловным основанием для обращения руководителя с заявлением о банкротстве. На момент рассмотрения дела судом задолженность по налогам компания не погасила. Как отметили в суде, бездействие руководителя-должника в данном случае является противоправным, виновным и влечет за собой имущественные потери на стороне кредиторов и публично-правовых образований. Кроме того, такое поведение нарушает как частные интересы субъектов гражданских правоотношений, так и публичные интересы государства.

Суд применил к руководителю общества наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев, учитывая, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение с наложением штрафа в размере 5000 рублей. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.