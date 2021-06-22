Общество

Экс-президент Федерации воздухоплавания России поддержал идею создания нового бренда Великих Лук

Российский журналист, экс-президент Федерации воздухоплавания России Николай Тарасенко поддержал идею создания бренда «Великие Луки – столица российского воздухоплавания». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского.

Николай Тарасенко. Фото: Александр Воробьев

«Эту идею я высказываю уже не один год, - отметил Николай Тарасенко. - Давно пора утвердить этот бренд. В последние годы появилось несколько городов-претендентов на звание "Столица российского воздухоплавания". Четверть века соревнований российских и зарубежных пилотов аэростатов в Великих Луках – повод закрепить за городом почетное звание», – написал Николай Тарасенко. Он был в числе тех, кто много лет назад зарождал традицию воздухоплавания в Великих Луках.

Ранее Александр Козловский в своих социальных сетях запустил опрос на тему создания бренда «Великие Луки – столица российского воздухоплавания». На сегодняшний день более 80% опрошенных поддержали идею.

В пресс-службе добавили, что Николай Тарасенко регулярно посещает встречи аэронавтов в Великих Луках, и этот год не стал исключением.