Общество

Новым почетным гражданам Псковского района вручили знаки отличия

Глава Псковского района Наталья Федорова и председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов вручили новым почетным гражданам Псковского района Анатолию Иванову и Юрию Соседову соответствующие этому званию официальные атрибуты – удостоверения, нагрудные знаки и почетные ленты, сообщается в инстаграм-аккаунте администрации района.

Представители власти передали им слова огромной благодарности за вклад в развитие муниципального образования и наилучшие пожелания в общественной деятельности на благо жителей района. Знаковое событие состоялось сегодня, 28 июля, на торжественном собрании, посвященном 94-й годовщине образования Псковского района.

В этом году на присвоение звания «Почетный гражданин Псковского района» были выдвинуты и решением Собрания депутатов утверждены два человека. Заслуженного работника сельского хозяйства, бывшего председателя комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации Псковского района Анатолия Иванова выдвинула инициативная группа руководителей сельхозпредприятий. Кандидатуру бывшего командира 76-й дивизии, инспектора военного комиссариата, общественного деятеля, председателя нескольких ветеранских организаций, генерал-майора Юрия Соседова предложил районный Совет ветеранов и трудовой коллектив военного комиссариата Псковской области.