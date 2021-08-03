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Экс-заместитель командира 76-й дивизии: Российская армия пока не готова к боевым полковникам-женщинам

К тому, чтобы женщины носили звания боевых полковников и подполковников, в России пока не готовы. Об этом сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове ветеран Вооруженных сил РФ, бывший заместитель командира 76-й дивизии Олег Грицаев.

«Женщины и мужчины разные по природе. Хотя, конечно, в Израиле девушки служат в армии. И во время Великой Отечественной войны девушки порой выполняли задания, которые были не под силу мужчинам. Женщина может командовать взводом, может иметь звание в медицинском направлении. Но, на мой взгляд, война - не женское дело, если, конечно, она не такого масштаба, как Великая Отечественная», - сказал Олег Грицаев.

Он добавил, что к тому, чтобы женщины в России носили звания боевых полковников и подполковников, нужно идти, но страна пока к этому не готова.