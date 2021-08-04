Общество

В Псковском районе проводят проверку по факту обнаружения незаконной свалки

Правоохранительные органы начали проверку по факту обнаружения незаконной свалки в Псковской районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

3 августа отдел муниципального контроля администрации Псковского района совместно с заявителем и сотрудниками государственной лесной инспекции провел рейдовые мероприятия по несанкционированным свалкам лесных массивов Ядровской волости.

Вопрос ликвидации стихийных свалок, в том числе в лесу, находится на контроле администраций района и сельских поселений.

«Просим население Псковского района при обнаружении подобных свалок обращаться в администрации волостей», - отметили в администрации.