Общество

Жителям частного сектора Великих Лук напомнили правила пожарной безопасности

В рамках «Месячника безопасности» и операции «Отопление» сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки 29 августа был проведен профилактический рейд в частном жилом секторе города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборами и дымоходам, бытовым газовым приборам, а также электрической проводке. Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, разъяснили обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки и сообщили основные причины пожаров и гибели людей на них.

При проведении профилактического рейда особое внимание уделялось наиболее уязвимым социальным группам населения: многодетным семьям, инвалидам и одиноко проживающим пожилым гражданам.