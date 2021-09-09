Общество

В псковских храмах из списка ЮНЕСКО установили термогигрометры

Термогигрометры установили в псковских храмах, включенных в список ЮНЕСКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

В 10 храмах Пскова установлены термогигрометры для обеспечения контроля за изменениями микроклимата и температурно-влажностного режима внутри помещений. Благодаря мониторингу этих показателей, можно контролировать техническое состояние объекта в каждый климатический сезон, своевременно принимать меры при изменении эксплуатационных характеристик объекта, оценивать изменения условий сохранности.

Кроме того, с момента передачи псковских храмов РПЦ в 90-е годы, в некоторых, включая Троицкий собор, было проведено отопление. Как следствие сильно пострадал лакокрасочный слой многих иконостасов.