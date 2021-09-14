Общество

Сотрудницу облздрава привлекут к ответственности за участие в сговоре на торгах

Областной суд оставил в силе решение Псковского УФАС о привлечении к административной ответственности сотрудницы регионального комитета по здравоохранению за участие в антиконкурентном соглашении при проведении торгов на поставку модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом сообщается в Telegram-канале антимонопольного ведомства.

Сотрудница комитета пыталась оспорить в суде решение Псковского УФАС, но объяснить, почему запрос цен, да и вся переписка велась исключительно с ООО «АртСтрой», почему техническое задание готовило тоже это общество, почему в дальнейшем были приняты и оплачены недостроенные объекты, не смогла. «Все эти действия в результате привели к удорожанию проекта и к некачественному исполнению контракта», - подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, в 2020 году антимонопольщики установили факт сговора между ООО «АртСтрой - 21 век» (Великие Луки) и комитетом по здравоохранению Псковской области при проведении торгов на поставку ФАПов в 2018 и 2019 годах.

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«Контроль закупок в сфере здравоохранения является одним из приоритетов Псковского УФАС России, поскольку в первую очередь они влияют на здоровье и качество жизни граждан, доступность к медуслугам в районах. В ходе рассмотрения дела представителям администрации пришлось довести строительство ФАПов и устранить недостатки», - добавили в Псковском УФАС.