Общество

Кофе в подарок могут получить абоненты Tele2

Tele2 дарит псковичам кофе на выбор при любой покупке в сети кофеен ToursCOFFEE. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Абоненты Tele2 могут пользоваться предложением каждый день в рамках программы лояльности «Больше» до 30 ноября 2021 года.

Tele2 продолжает работать по другим правилам и дарит своим клиентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. Участники программы лояльности «Больше» до 30 ноября 2021 года при любой покупке в сети ToursCOFFEE могут получить кофейный напиток в подарок: американо, капучино, латте или какао на выбор.

Для того чтобы активировать предложение от Tele2 и ToursCOFFEE, необходимо оформить заказ на любую сумму в кофейне, открыть мобильное приложение «Мой Tele2», перейти в раздел программы лояльности «Больше», выбрать предложение «Кофе в подарок» и активировать промокод. После получения SMS с кодом достаточно показать его продавцу на кассе - в подарок клиенту предложат бесплатный кофе. Более подробные условия акции доступны по ссылке.

В ToursCOFFEE гостям предлагают как классику, так и фирменные напитки, а также завтраки и различные перекусы. Заведения расположены на улице Советской, 23, в ТЦ «Империал» на улице Коммунальной, 41, в ТЦ «Акваполис» на улице Кузбасской Дивизии, 19, на улице Пушкина, 4 и на улице Льва Толстого, 3 (кофейня KULTURA).