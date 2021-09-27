Общество

Стала известна дата финала конкурса красоты «Мисс/Миссис Псков 2021»

Финальное шоу конкурса красоты «Мисс/Миссис Псков 2021» состоится в воскресенье 14 ноября в Большом концертном зале областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Планируется, что в рамках большого финала определят победительниц в номинациях «Мисс» и «Миссис», которые получат короны в подтверждение своего статуса. На шоу ожидают специальных гостей из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Великих Лук и других городов, среди которых будут победительницы региональных и международных конкурсов красоты, действующие королевы.

Билеты на финальное шоу уже скоро появятся в кассе БКЗ филармонии, добавили организаторы.