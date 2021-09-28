Общество

Экипаж с Юлией Пересильд провел контрольную примерку космического корабля

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели контрольную примерку космического корабля «Союз МС-19», на котором они отправятся на МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«На космодроме Байконур участники предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию выполнили вторую "примерку" - контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" в полетной комплектации», - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, перед началом примерки члены основного и дублирующего экипажей ознакомились с узловым модулем «Причал», запуск которого к МКС запланирован на 24 ноября. «После вводного инструктажа члены экипажей по очереди заняли свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме», - пояснили в Роскосмосе.

Полет космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС на корабле «Союз МС-19» для съемок первого художественного фильма в космосе запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.