Общество

Финалистки проекта «Миссис Псков 2021» устроили флешмоб в поддержку антиковидных ограничений

Финалистки проекта «Миссис Псков 2021» стали участницами флешмоба в поддержку соблюдения ограничительных мер, помогающих сохранить здоровье и повысить социальную ответственность каждого человека перед обществом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

Как отметили организаторы «Миссис Псков 2021», фото в масках призывают людей быть осторожными и ответственно относиться к окружающим.

«Ношение маски и соблюдение необходимых правил Роспотребнадзора позволяют минимизировать риски заболеть. Присоединяйтесь и вы — носите маску и будьте в безопасности!» - добавили организаторы конкурса.