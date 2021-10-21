Общество

Энергетики ликвидируют последствия непогоды в Псковской области

Энергетики бросили все силы и средства на ликвидацию последствий стихии - града, ливней и штурмового ветра - в Псковской и Новгородской областях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети» по Северо-Западу.

Видео: Михаил Андреев

«Псковский и Новгородский филиалы "Россети Северо-Запад" перешли в режим повышенной готовности из-за циклона "Игнац" в среду. Вторая волна стихии заставила энергетиков ввести особый режим. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий циклона», - говорится в сообщении.

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К ликвидации последствий непогоды привлечены 118 бригад и 123 единицы техники. Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220, а также на портале светлаястрана.рф.