Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Жизнь без пагубных привычек - реальность или утопия?

Пресс-конференция на тему «Жизнь без пагубных привычек - реальность или утопия?» состоится в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей в четверг, 25 ноября.

Речь пойдет об алкоголизме и наркомании. Что это — вредные привычки или серьезные смертельные заболевания, уничтожающие жизнь не только самого зависимого, но и его близких? По каким признакам можно определить, что человек попал в зависимость? Как проходит лечение от наркомании и алкоголизма и сколько времени в среднем требуется на выздоровление? Кого больше среди пьющих — мужчин или женщин? Какие проблемы чаще всего подталкивают людей к употреблению спиртного и наркотиков?

Об этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Кремс Сергей Павлович - заведующий диспансерным наркологическим отделением ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», психиатр-нарколог отделения неотложной наркологической помощи

Калинина Румия Рашидовна - семейный психотерапевт.

Начало в 15.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы участникам можно присылать по адресу: 777@pln-pskov.ru.