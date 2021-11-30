Начинается брифинг, посвященный конкурсу на лучшее оформление фасадов Пскова к Новому году

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, посвященного конкурсу на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству.
Прием заявок на конкурс стартует с 1 декабря.
Подробнее о том, кто сможет принять участие в конкурсе, как на него подать заявку, в каких номинациях будут определяться победители и какие призы для них готовят спонсоры, расскажут участники брифинга:
Волков Павел Викторович - и. о. заместителя главы администрации города Пскова
Павлова Елена Николаевна - директора муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова»
Демидов Василий Алексеевич - начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.