Общество

Начинается брифинг, посвященный конкурсу на лучшее оформление фасадов Пскова к Новому году

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, посвященного конкурсу на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству.

Прием заявок на конкурс стартует с 1 декабря.

Подробнее о том, кто сможет принять участие в конкурсе, как на него подать заявку, в каких номинациях будут определяться победители и какие призы для них готовят спонсоры, расскажут участники брифинга: