Общество

Псковичей и великолучан проконсультировали по вопросам недвижимости

Сотрудники Управления Росреестра по Псковской области провели «Дни открытых дверей» в крупнейших офисах Многофункциональных центров региона, расположенных в Пскове и Великих Луках. Дни открытых дверей на площадке МФЦ это - консультационные мероприятия псковского Росреестра, в рамках которых граждане могут задать любые интересующие вопросы, связанные с деятельностью Росреестра, в частности о постановке на кадастровый учет или регистрации прав на объекты недвижимости, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

«Как отметили наши коллеги, граждан наиболее интересовали следующие вопросы:

-в какой форме заключается договор с участием средств материнского капитала и требуется ли его нотариальное удостоверение; -исправление реестровых ошибок; -экстерриториальные сделки (продавец и покупать проживают в разных городах)

-о порядке возврата части уплаченной государственной пошлины», - отметили в Управлении Росреестра по Псковской области.