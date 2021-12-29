Общество

Псковские десантники поздравили с новым годом «солнечных» детей

Псковские десантники поздравили с новым годом особенных детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Союзе десантников Псковской области.

В преддверии Нового года «Союз десантников Псковской области» и директор клуба спортивных единоборств «Отечество» Владимир Владимиров решили создать праздничное настроение у людей с ограниченными возможностями, добавили в Союзе десантников.

«Пусть новый год принесет каждому много счастья и здоровья. Мы желаем, чтобы у ребят исполнилось все то, что они загадают в новогоднюю ночь, и пусть воплотятся в жизнь детские мечты. Очень важно, чтобы в преддверии праздника каждый верил в сказку. Самый большой подарок для "Союза десантников Псковской области" — это счастливые глаза и звонкий смех особенных "солнечных" людей», - заключили представители Союза.