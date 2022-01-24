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Общество

Приобретение домашних животных нужно полностью контролировать — Александр Козловский

25.01.2022 14:00|ПсковКомментариев: 0

Чипирование — единственный способ изменить ситуацию с поголовьем безнадзорных животных на улицах в лучшую сторону. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Это ведь уже не ново, вся Европа, Америка регистрируют своих питомцев, делают им татуировки, вшивают чипы. Такой опыт в мире есть, и он действительно работает. Некоторые говорят, что будет достаточно  просто создавать питомники и оказывать им всяческие меры поддержки, но я думаю, что в долгосрочной перспективе это не изменит ситуацию», - сказал Александр Козловский.

По его мнению, люди должны нести ответственность за все то, что происходит с их питомцами. «Не должно быть случаев, когда люди берут щенка, он вырастает, хозяева перестают справляться со взрослой собакой и выкидывают ее на улицу, когда происходят неконтролируемые вязки среди собак и кошек. Приобретение домашних животных нужно полностью контролировать, чтобы они не оказывались на улицах, и единственный способ здесь — чипирование, татуировки, только так можно будет кардинально изменить ситуацию», - заключил он.

Теги: #зоозащита #собаки #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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