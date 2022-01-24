Приобретение домашних животных нужно полностью контролировать — Александр Козловский

Чипирование — единственный способ изменить ситуацию с поголовьем безнадзорных животных на улицах в лучшую сторону. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.
По его мнению, люди должны нести ответственность за все то, что происходит с их питомцами. «Не должно быть случаев, когда люди берут щенка, он вырастает, хозяева перестают справляться со взрослой собакой и выкидывают ее на улицу, когда происходят неконтролируемые вязки среди собак и кошек. Приобретение домашних животных нужно полностью контролировать, чтобы они не оказывались на улицах, и единственный способ здесь — чипирование, татуировки, только так можно будет кардинально изменить ситуацию», - заключил он.