Общество

Псковские росгвардейцы встретились с жительницей блокадного Ленинграда

Псковские росгвардейцы встретились с жительницей блокадного Ленинграда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В управлении Росгвардии по Псковской состоялось мероприятие, посвященное к 78-летней годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. С росгвардейцами встретилась председатель псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кривцова.

«Офицеры из первых уст услышали о том, как почти 900 дней осаждали Ленинград фашистские захватчики, как жили и работали в блокадном городе, о "дороге жизни" через Ладожское озеро, как ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Лариса Борисовна напомнила участникам встречи, что подвиг ленинградцев, выстоявших в блокаду - один из важнейших уроков истории, который нельзя забывать», - рассказали в ведомстве.

В рамках мероприятия в управлении развернули экспозицию о блокаде Ленинграда - «самой страшной осаде города в мировой истории, унесшей жизни до 1,5 миллиона человек и о том, какими усилиями было добыто окончательное освобождение Ленинграда в январе 1944 года», добавили в пресс-службе управления.