Общество

Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России

Пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев, заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал – меньше 60%», - цитирует его РИА Новости.

Ученый считает, что в целом в России темпы вакцинации от коронавируса недостаточные.

Омикрон-штамм коронавируса в январе стремительно распространяется по регионам России, постепенно вытесняя предшествующий штамм «дельта». По данным на 27 января, распространение «омикрона» фиксируется уже в 74 регионах России.