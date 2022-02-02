Общество

В Псковской области нет дефицита ПЦР-тестов — Анастасия Повторейко

Псковская область не испытывает дефицита ПЦР-тестов. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат регионального парламента Анастасия Повторейко.

В прямой эфир дозвонился радиослушатель, который сообщил, что, по его информации, в Псковской области закончились ПЦР-тесты. Анастасия Повторейко в ответ на это заявление заверила жителей региона, что такого дефицита в области нет.

«У нас и в Псковской областной инфекционной больнице есть собственная сильная ПЦР-лаборатория, есть филиал в Великих Луках. Сегодня мы выходим на высокие показатели обхвата тестирования, 1000 тестов делается ежесуточно», - отметила Анастасия Повторейко.

Она напомнила, что еще тесты делают в центре гигиены и эпидемиологии в Пскове, а также для этого привлекаются дополнительные лаборатории. «Ежесуточно мы делаем порядка 300 исследований на 100 тысяч населения, это рекомендуемый показатель, поэтому никаких проблем с тестированием у нас нет», - заключила врач.