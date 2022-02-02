Общество

Псковский врач рассказала о реакции европейских коллег на число антиваксеров в России

Коллеги главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко, работающие в Европе, интересуются, почему россияне так неохотно вакцинируются. Об этом врач сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Многие коллеги из Европы пишут в мой личный инстаграм. Недавно было обращение из Италии. Наша коллега, врач, спросила, почему Россия так себя ведет и почему русские так неохотно вакцинируются», - рассказала Анастасия Повторейко.

По ее словам, такие вопросы задают, потому что на сегодняшний день уже не осталось сомнений в качестве и эффективности вакцины «Спутник V». «В качестве вакцины уже никто уже не сомневается. Дело времени, осталось дождаться ее признания на международном уровне», - добавила врач.