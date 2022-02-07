Общество

Контроль за банковскими операциями россиян планируют усилить

Банки до конца ноября усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Они должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции. Такая задача поставлена перед ЦБ в «дорожной карте» правительства по регулированию криптовалют, пишет газета «Известия».

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Речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан, которые были утверждены в сентябре прошлого года. Для борьбы с нелегальными транзакциями регулятор рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

В «дорожной карте» правительства перед Банком России поставлена задача до конца ноября имплементировать рекомендации в практику комплаенс подразделений российских банков, а также оценить результаты их применения и при необходимости внести корректировки. Таким образом, выполнение рекомендаций станет обязательным.

Рекомендации по усилению контроля за операциями физлиц уже применяются банками, заявили в ЦБ и ряде кредитных организаций. Они направлены против платежей участников «теневого» игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид, подчеркнули в регуляторе.

Внедрение рекомендаций не предполагает «тотальный контроль» за операциями физических лиц и направлено на выявление «отдельных зон риска», оно не затронет малый и микробизнес, заверили в ЦБ.