Общество

Отделение центра занятости капитально отремонтируют в Пскове

Отделение областного центра занятости по городу Пскову и Псковскому району капитально отремонтируют до 30 июня. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Отделение находится в доме №71а на улице Коммунальной в Пскове. Подрядной организации предстоит предусмотреть перепланировку в соответствии с техническим заданием. Для организации перепланировки не несущие перегородки демонтируют. Вновь возводимые перегородки будут стеклянными.

Кроме того, подрядчик капитально отремонтирует кровлю, заменив наплавляемое покрытие на покрытие из ПВХ-мембраны, капитально отремонтирует инженерные сети и заменит оборудование в соответствии с перепланировкой и потребностями отделения (электроснабжение, отопление, кондиционирование, водоснабжение и канализация, сети связи).

Также предстоит заменить все дверные проемы и часть оконных блоков, капитально отремонтировать полы с заменой покрытия, провести капитальный ремонт всех помещений в соответствии с разработанным дизайн-проектом, заменить покрытие пандуса, покрасить ограждение забора, произвести санацию зеленых насаждений, максимально сохранив существующие деревья.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 17 млн 686 тысяч 751 рубль. Подрядчика выберут 17 февраля.