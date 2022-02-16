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Общество

Аномальное потепление будет штормовым — синоптики

17.02.2022 07:37|ПсковКомментариев: 0

Ближайшие несколько дней на Русской равнине станут самыми теплыми за всю зиму. Резкое потепление на связано с активностью атлантических циклонов, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Но если раньше они влияли только на температурный режим, а облака в Россию не пропускал антициклон, то с сегодняшнего дня облачность начнет затягивать регион. Причем западнее линии Нижний Новгород – Петрозаводск осадки будут переходить в дожди. Самые сильные сегодня ожидаются в Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Псковской областях и на юге Карелии», — говорится в сообщении.

Кроме того, на западе страны усилится ветер. «Порывы местами могут достигать 20-25 м/с, и это крайне опасные показатели, особенно для крупных городов. А затем шторм, постепенно ослабевая, станет продвигаться на восток», — рассказали синоптики.

По их прогнозом, по-весеннему пройдет весь остаток февраля. «Активная циклоническая деятельность сохранится и в третьей декаде месяца. Правда, есть хорошие новости – облачные вихри будут смещаться в основном в северной части региона. Поэтому в средней полосе, несмотря на высокую повторяемость ненастных дней, интенсивность осадков будет небольшой», — добавили в «Фобосе».

Теги: #прогноз погоды #непогода
Источник: Псковская Лента Новостей
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