Общество

Аномальное потепление будет штормовым — синоптики

Ближайшие несколько дней на Русской равнине станут самыми теплыми за всю зиму. Резкое потепление на связано с активностью атлантических циклонов, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Но если раньше они влияли только на температурный режим, а облака в Россию не пропускал антициклон, то с сегодняшнего дня облачность начнет затягивать регион. Причем западнее линии Нижний Новгород – Петрозаводск осадки будут переходить в дожди. Самые сильные сегодня ожидаются в Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Псковской областях и на юге Карелии», — говорится в сообщении.

Кроме того, на западе страны усилится ветер. «Порывы местами могут достигать 20-25 м/с, и это крайне опасные показатели, особенно для крупных городов. А затем шторм, постепенно ослабевая, станет продвигаться на восток», — рассказали синоптики.

Смотрите также Два циклона придут в Псковскую область до конца недели

По их прогнозом, по-весеннему пройдет весь остаток февраля. «Активная циклоническая деятельность сохранится и в третьей декаде месяца. Правда, есть хорошие новости – облачные вихри будут смещаться в основном в северной части региона. Поэтому в средней полосе, несмотря на высокую повторяемость ненастных дней, интенсивность осадков будет небольшой», — добавили в «Фобосе».