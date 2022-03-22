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Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова

22.03.2022 20:30|Псков

Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Фото: oko-planet.su

По данным следствия, Александр Невзоров 9 марта на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети «Инстаграм» и 19 марта 2022 года на канале в «Ютюб» опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе.

Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети «Интернет», отметили в Следственном комитете. 

В действиях журналиста следователи усматривают признаки преступления по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).

В настоящее время следователи принимают меры к установлению местонахождения Александра Невзорова для проведения следственных и процессуальных действий.

Добавим, Александр Невзоров в 1995 году избирался в Государственную думу по Псковскому одномандатному избирательному округу № 144.

Теги: #уголовное дело #следственный комитет РФ #журналистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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