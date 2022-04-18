В Псковском районе завершают четыре проекта в рамках приграничного сотрудничества

Четыре проекта в рамках программ приграничного сотрудничества завершают в Псковском районе. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.
По ее словам, сейчас заключаются аукционы по станции очистки воды в Черехе и благоустройству причала в Толбице. Также приобретаются мотопомпы для Талабских островов, идет работа по обустройству велодорожек и установке дорожных знаков в Ядровской волости.
«Все эти проекты будут завершены, финансирование есть, здесь и регион помогает. Понимание есть, проекты мы завершим и дальше мы свою экологию тоже будем поддерживать, несмотря на такое отношение. Это уже наша задача», - добавила глава района.