Менее 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

38 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего — 109 744. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Избавились от инфекции 44 пациента, всего — 107 388. За все время пандемии в регионе от коронавируса скончались 1827 человек.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 34649/4
- Великие Луки – 16804/1
- Бежаницкий район – 1446/5
- Великолукский район – 2638/1
- Гдовский район – 1966/0
- Дедовичский район – 2834/2
- Дновский район – 882/0
- Красногородский район – 1000/0
- Куньинский район – 976/0
- Локнянский район – 1058/2
- Невельский район – 4996/2
- Новоржевский район – 1158/1
- Новосокольнический район – 3132/1
- Опочецкий район – 3360/0
- Островский район – 5238/3
- Палкинский район – 1070/0
- Печорский район – 2497/0
- Плюсский район – 1722/0
- Порховский район – 3899/11
- Псковский район – 8781/0
- Пустошкинский район – 1350/0
- Пушкиногорский район – 1463/2
- Пыталовский район – 1458/0
- Себежский район – 2759/0
- Стругокрасненский район – 1847/3
Средняя зарплата жителей Псковской области - 34 тысячи рублей. А сколько денег нужно вам, чтобы чувствовать себя счастливыми?