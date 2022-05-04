Общество

Менее 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

38 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего — 109 744. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Избавились от инфекции 44 пациента, всего — 107 388. За все время пандемии в регионе от коронавируса скончались 1827 человек.

Статистика по муниципалитетам: