Общество

За сутки в Псковской области зафиксировали более 40 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 110 162 раза, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Выздоровели от коронавируса в Псковской области 107 930 пациентов, за прошедшие сутки от болезни удалось избавиться 21 человеку. Умерли из-за COVID-19 1 836 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34801/14

Великие Луки – 16853/7

Бежаницкий район – 1468/1

Великолукский район – 2653/0

Гдовский район – 1979/1

Дедовичский район – 2845/0

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 1006/1

Куньинский район – 979/0

Локнянский район – 1060/0

Невельский район – 5004/0

Новоржевский район – 1160/1

Новосокольнический район – 3134/2

Опочецкий район – 3375/0

Островский район – 5251/1

Палкинский район – 1072/0

Печорский район – 2508/0

Плюсский район – 1722/0

Порховский район – 3916/0

Псковский район – 8792/0

Пустошкинский район – 1363/4

Пушкиногорский район – 1469/1

Пыталовский район – 1460/1

Себежский район – 2789/8

Стругокрасненский район – 1857/0

Усвятский район – 718/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.