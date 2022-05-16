За сутки в Псковской области зафиксировали более 40 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 110 162 раза, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Выздоровели от коронавируса в Псковской области 107 930 пациентов, за прошедшие сутки от болезни удалось избавиться 21 человеку. Умерли из-за COVID-19 1 836 человек.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34801/14
Великие Луки – 16853/7
Бежаницкий район – 1468/1
Великолукский район – 2653/0
Гдовский район – 1979/1
Дедовичский район – 2845/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 1006/1
Куньинский район – 979/0
Локнянский район – 1060/0
Невельский район – 5004/0
Новоржевский район – 1160/1
Новосокольнический район – 3134/2
Опочецкий район – 3375/0
Островский район – 5251/1
Палкинский район – 1072/0
Печорский район – 2508/0
Плюсский район – 1722/0
Порховский район – 3916/0
Псковский район – 8792/0
Пустошкинский район – 1363/4
Пушкиногорский район – 1469/1
Пыталовский район – 1460/1
Себежский район – 2789/8
Стругокрасненский район – 1857/0
Усвятский район – 718/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.