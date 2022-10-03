Общество

Пункты обогрева и защиты от дождя развернут на загруженных погранпереходах в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросу очередей на границе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Ситуация непростая. Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещённые товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать», – рассказал глава региона..

По его словам, пограничная служба, МЧС, местные администрации уже сделали всё необходимое: усилили смены, развернули мобильные призывные пункты, обеспечили санитарные условия, провели работу с руководством заправок и придорожных кафе.

«Но наплыв людей очень большой. Поэтому, с учётом погоды, поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что держит ситуацию на контроле.

Тем, кто планирует выехать за пределы РФ, он рекомендовал следить за ситуацией и выбирать наименее загруженные маршруты.

Ранее сообщалось, что огромные очереди из легковых автомобилей образовались на пунктах пропуска через государственную границу в Псковской области.