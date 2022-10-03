Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ клиник Пскова
Защита от мошенников
Кибербуллинг и дети
Показания счетчиков на даче
Господин Рейтингомер
магнит на электросчетчике
Формула счастливой семьи
изменения в комитете по ЖКХ
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Электронная транспортная накладная
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 03.10.2022 15:290 Еще один ведьмин круг обнаружили грибники в новоржевском лесу. ФОТО, ВИДЕО 04.10.2022 07:440 День Космических войск отмечается в России 4 октября 04.10.2022 07:230 В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета 04.10.2022 07:010 Пункты обогрева и защиты от дождя развернут на загруженных погранпереходах в Псковской области 03.10.2022 22:400 В каждой пятой компании Пскова сотрудники работают удалённо - опрос 03.10.2022 22:060 На Госуслугах появилась форма для подачи жалобы на нарушения в рамках мобилизации
 
 
 
Самое популярное 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области 29.09.2022 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области 27.09.2022 21:393 Нарушившие запрет грибники столкнулись с нашествием змей в лесах Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пункты обогрева и защиты от дождя развернут на загруженных погранпереходах в Псковской области

04.10.2022 07:01|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросу очередей на границе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Ситуация непростая. Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещённые товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать», – рассказал глава региона..

По его словам, пограничная служба, МЧС, местные администрации уже сделали всё необходимое: усилили смены, развернули мобильные призывные пункты, обеспечили санитарные условия, провели работу с руководством заправок и придорожных кафе.

«Но наплыв людей очень большой. Поэтому, с учётом погоды, поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что держит ситуацию на контроле. 

Тем, кто планирует выехать за пределы РФ, он рекомендовал следить за ситуацией и выбирать наименее загруженные маршруты.

Ранее сообщалось, что огромные очереди из легковых автомобилей образовались на пунктах пропуска через государственную границу в Псковской области.

Теги: #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 97 человек
04.10.2022, 07:440 День Космических войск отмечается в России 4 октября 04.10.2022, 07:230 В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета 04.10.2022, 07:010 Пункты обогрева и защиты от дождя развернут на загруженных погранпереходах в Псковской области 03.10.2022, 22:400 В каждой пятой компании Пскова сотрудники работают удалённо - опрос
03.10.2022, 22:200 Двое псковичей попались на повторном пьяном вождении 03.10.2022, 22:060 На Госуслугах появилась форма для подачи жалобы на нарушения в рамках мобилизации 03.10.2022, 22:000 Проекты псковичей по поддержке освобожденных территорий стали лучшими на конкурсе Фонда президентских грантов 03.10.2022, 21:400 «До мурашек, до слез»: зрители о премьере спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка»
03.10.2022, 21:330 Рейтингомер: мобилизация, отставки и неофициальный старт выборов-2023. ВИДЕО 03.10.2022, 21:252 «В кабинете один врач»: псковичи жалуются на очереди в поликлиниках 03.10.2022, 21:200 Четыре человека представят Псковскую область на чемпионате «Абилимпикс» 03.10.2022, 21:170 Как будет организована работа по бронированию граждан, пребывающих в запасе, рассказали эксперты
03.10.2022, 21:000 Музей Победы пригласил жителей Псковской области на онлайн-программу ко Дню учителя 03.10.2022, 20:400 Более 17 тонн кокосового субстрата запретили к ввозу на российско-латвийской границе в Псковской области 03.10.2022, 20:300 Пять псковских фотографов представили свои работы во Франции 03.10.2022, 20:200 Псковичам напомнили, как снять с учета несуществующие объекты недвижимости
03.10.2022, 20:170 Михаил Ведерников расставил акценты в работе областной комиссии по мобилизации 03.10.2022, 20:100 Двое юных псковичей победили на межрегиональном турнире по самбо 03.10.2022, 20:000 Больше функций стало в приложении «Госуслуги.Авто» 03.10.2022, 19:420 В псковской филармонии прошла репетиция концерта к открытию сезона
03.10.2022, 19:400 Разговор о важном в Псковском областном колледже искусств посвятили теме «История успеха» 03.10.2022, 19:360 В Пскове образовалась пробка из-за ДТП 03.10.2022, 19:270 Арфы, опера и балет: Алексей Репников рассказал, чем 79-й филармонический сезон удивит псковичей 03.10.2022, 19:200 Продолжается строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Середка
03.10.2022, 19:000 «Единая Россия» запустила конкурс детских рисунков для псковичей на тему безопасности на дорогах 03.10.2022, 18:400 Штрихи будущей картины появились на одном из домов на Запсковье 03.10.2022, 18:350 Житель Куньи предстанет перед судом за угрозу убийством и применение насилия к полицейскому 03.10.2022, 18:200 Из-за неисправности электропроводки произошел пожар в квартире в Порховском районе
03.10.2022, 18:010 Для ветеранов профсоюзного движения в Пскове провели концерт 03.10.2022, 17:550 Французскую овчину не пропустили через границу в Псковской области 03.10.2022, 17:531 Рейтингомер: мобилизация, отставки и неофициальный старт выборов-2023 03.10.2022, 17:472 Елена Бибикова приглашает на прием псковичей старшего поколения
03.10.2022, 17:430 В Западном военном округе Вооруженных сил РФ сменился командующий 03.10.2022, 17:370 Выставка иллюстраций к книге «Мертвые души» откроется в Новоржеве 03.10.2022, 17:300 Дина Дабришюте и Диана Константинова проведут в Пскове поэтический вечер 03.10.2022, 17:270 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
03.10.2022, 17:090 Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском районе ремонтируют с опережением графика 03.10.2022, 17:070 Хорошо смеемся 03.10.2022, 17:050 «Постскриптум»: +4, мобилизация и догазификация. ВИДЕО 03.10.2022, 16:560 Псковским учителям и воспитателям вручили награды за добросовестный труд
03.10.2022, 16:500 Подборку фильмов ко Дню учителя подготовили для псковичей 03.10.2022, 16:390 Имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области назовут 5 октября 03.10.2022, 16:330 В островскую колонию пригласили родственников осужденных 03.10.2022, 16:190 Классику живописи первых лет советской власти экспонируют в Пскове
03.10.2022, 16:160 Треть респондентов ПЛН столкнулись с нарушениями военкоматов при мобилизации 03.10.2022, 16:060 ДТП с двумя автомобилями затрудняет движение на улице Чудской в Пскове. ФОТО 03.10.2022, 16:040 Бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск 03.10.2022, 15:520 На крышу-решето пожаловались жители «Европы» Армену Мнацаканяну
03.10.2022, 15:430 ОМОН отмечает 34-летие со дня образования 03.10.2022, 15:320 Штатную численность работников прокуратуры увеличили в России 03.10.2022, 15:290 Еще один ведьмин круг обнаружили грибники в новоржевском лесу. ФОТО, ВИДЕО 03.10.2022, 15:260 «Праздник клюквы» организуют в Пыталовском районе
03.10.2022, 15:150 Почти 240 детей родились в Пскове в сентябре 03.10.2022, 15:070 «Здесь дни моей ничтожности и славы…» 03.10.2022, 14:560 ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам 03.10.2022, 14:510 В состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта
03.10.2022, 14:470 «Деловой понедельник»: О новых вызовах для бизнеса в России. ВИДЕО 03.10.2022, 14:340 Алексей Севастьянов: Замечательных мест в Псковской области становится всё больше 03.10.2022, 14:230 Мобилизованным псковичам предлагают отдать питомцев на передержку в приюты 03.10.2022, 14:140 16-летний водитель уснул за рулем и врезался в дерево в Плюсском районе
03.10.2022, 14:120 Мир через дырку в заборе 03.10.2022, 14:090 Псковские аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство зерна 03.10.2022, 13:560 Очереди из беженцев образовались на границе Печорского района с Евросоюзом 03.10.2022, 13:481 Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания
03.10.2022, 13:470 Дожди и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 4 октября 03.10.2022, 13:350 Один человек погиб и 14 пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю 03.10.2022, 13:230 «Псковские тепловые сети» ведут ремонтные работы на улице Текстильной 03.10.2022, 13:170 Задерживается вылет самолета Псков - Калининград
03.10.2022, 13:120 Пьяный великолучанин ударил полицейского по лицу и стал фигурантом дела 03.10.2022, 13:040 Выставка «Исаакиевский собор и его создатели» откроется в Изборске 03.10.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 03.10.2022, 12:570 Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации
03.10.2022, 12:530 Сбер: В Пскове удвоилось число льготных кредитов на жилье для семей с детьми 03.10.2022, 12:430 Сигареты в вагонах с зерном пытались вывести из РФ через границу в Псковской области 03.10.2022, 12:370 «Постскриптум»: +4, мобилизация и догазификация 03.10.2022, 12:360 Концерт в честь открытия 79-го филармонического сезона пройдет в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru