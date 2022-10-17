Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Первые счета за электроэнергию
Топ клиник Пскова
Защита от мошенников
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Планы псковских либерал-демократов
новогодние корпоративы
Электронная транспортная накладная
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
штраф за обман энергетиков
Господин Рейтингомер
бонусы для членов профсоюза
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 17.10.2022 06:580 Рабочая неделя на Северо-Западе России стартует под аккомпанемент дождей 17.10.2022 18:150 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи инициативу ввести «военный налог»? 17.10.2022 18:150 Елена Бибикова ознакомилась с работой псковского геронтологического центра 17.10.2022 17:580 Большинство респондентов ПЛН выступили категорически против «военного налога»  17.10.2022 17:510 Псковские школьники вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» 17.10.2022 17:350 Улучшение быта военнослужащих в зоне СВО обсудили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Улучшение быта военнослужащих в зоне СВО обсудили в Псковской области

17.10.2022 17:35|Псков

Вопросы улучшения быта военнослужащих из Псковской области, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян обсудил с командным составом одного из воинских подразделений, входящего в Островский гарнизон. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Всегда на связи, постоянно поддерживаем. С командным составом одного из воинских подразделений, входящего в Островский гарнизон, обсудили вопросы улучшения быта наших ребят, которые с начала СВО выполняют боевые задачи», - написал Армен Мнацаканян. 

Депутат напомнил, что десять дней назад из Пскова отправили груз для военнослужащих. «Им уже пользуются, личный состав доволен», - отметил Армен Мнацаканян. 

По его словам, груз сформировали в кратчайший срок благодаря отзывчивости руководства компании «ДорСтройСервис». Благодарственное письмо от командования вручили руководителю Корюну Аветяну.

«Отмечу, адресную помощь наши военнослужащие получают из родного района постоянно. В адресной гуманитарной акции участвуют благотворители, предприниматели, обычные островичи, сотрудники администрации Островского района, партийцы Островского МОП "Единая Россия", общественники, депутатский корпус Псковского областного Собрания», - добавил Армен Мнацаканян. 

Теги: #спецоперация #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 24 человека
17.10.2022, 14:140 Магазины в Пскове начали готовиться к Новому году. Фото 17.10.2022, 13:150 Редкий автомобиль BMW 1939 года выпуска продают в Пскове 17.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 октября 14.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 14 октября
12.10.2022, 19:330 Листопадный вопрос: убирать нельзя оставить 12.10.2022, 15:170 Действующий автопрокат для туристов продают в Пскове 12.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 октября 11.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 октября
10.10.2022, 18:210 Народники Пскова, к истокам. Одержимые танцем 10.10.2022, 17:010 Валютные отношения в Пскове: евро и доллар днём и с огнём 10.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 10 октября 07.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 октября
06.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 октября 06.10.2022, 10:016 М-мобилизационные поиски одежды: что, где и за сколько могут купить псковичи 05.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 октября 04.10.2022, 17:050 Аптечка на вес золота: где псковичам искать медикаменты и жгуты
04.10.2022, 15:510 Пустые полки: вещи из H&M смели псковичи. ФОТО 04.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложение на 4 октября 03.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 октября 30.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 30 сентября
29.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 сентября 28.09.2022, 20:270 Сельское хозяйство в Псковской области: борьба с погодой, вредителями и обстоятельствами 28.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 сентября 27.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 сентября
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru