Общество

Улучшение быта военнослужащих в зоне СВО обсудили в Псковской области

Вопросы улучшения быта военнослужащих из Псковской области, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян обсудил с командным составом одного из воинских подразделений, входящего в Островский гарнизон. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Всегда на связи, постоянно поддерживаем. С командным составом одного из воинских подразделений, входящего в Островский гарнизон, обсудили вопросы улучшения быта наших ребят, которые с начала СВО выполняют боевые задачи», - написал Армен Мнацаканян.

Депутат напомнил, что десять дней назад из Пскова отправили груз для военнослужащих. «Им уже пользуются, личный состав доволен», - отметил Армен Мнацаканян.

По его словам, груз сформировали в кратчайший срок благодаря отзывчивости руководства компании «ДорСтройСервис». Благодарственное письмо от командования вручили руководителю Корюну Аветяну.

«Отмечу, адресную помощь наши военнослужащие получают из родного района постоянно. В адресной гуманитарной акции участвуют благотворители, предприниматели, обычные островичи, сотрудники администрации Островского района, партийцы Островского МОП "Единая Россия", общественники, депутатский корпус Псковского областного Собрания», - добавил Армен Мнацаканян.