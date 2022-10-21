Общество

Дом для патефона: как дновский ТОС помог преобразить помещения музея

Старинные печные изразцы, патефон, а ещё коллекция гармоней, швейных машинок минувшего века, часов и телефонных аппаратов… Всё это богатство – экспонаты дновского музейно-выставочного центра. Их собирали всем миром.

Фото: группа «Приезжай в Дно!» / «ВКонтакте»

Посмотреть на вещицы из прошлого регулярно приходят взрослые и дети. Ещё несколько лет назад здание, в котором расположился «народный музей», отталкивало протекающей крышей и несвежим ремонтом. Сейчас ситуация продолжает меняться к лучшему. Руку к этому приложили активисты местного ТОСа. Подробности - в материале «МК в Пскове».