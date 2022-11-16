Общество

Ресторан «Покровский» приглашает попробовать новые блюда. ЛОНГРИД

В поисках вдохновляющих кулинарных шедевров журналист редакции Псковской Ленты Новостей отправился в ресторан «Покровский», где гости уже более недели тестируют новинки меню.

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