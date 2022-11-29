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Общество

Тонну корма для кошек не пропустили в Россию через границу в Псковской области

29.11.2022 11:15|ПсковКомментариев: 0

Ввоз на территорию России одной тонны корма для кошек запретили на российско-белорусском участке государственной границы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ввоз корма для непродуктивных животных из Республики Беларусь запретили на участке границы в деревне Лобок Невельского района. Сухой корм для кошек перевозился автомобильным транспортом в Москву.

Государственный инспектор ведомства выявил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на корм для кошек Purina Pro Plan, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Управление Россельхознадзора оформило акт о возврате груза в Республику Беларусь.

Теги: #Россельхознадзор #граница #корм
Источник: Псковская Лента Новостей
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