Общество

Горелку вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Пскове оформили по-новому

Горелку вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Пскове оформили новой звездой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

«Огонь мемориала вернулся на место. После реконструкции горелка оформлена новой звездой. А мы продолжим обеспечивать бесперебойное газоснабжение мемориалов Великой Отечественной войны, ведь это наша почётная обязанность», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

Сегодня, 9 декабря, специалисты «Газпром газораспределение Псков» перенесли Вечный огонь с временной горелки на мемориальный комплекс на площади Победы.

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Пламя Вечного огня хранилось на временной горелке на период реконструкции мемориала. После завершения работ газовики провели техническое обслуживание газопровода к Вечному огню, очистили горелку от сажи и отрегулировали горение пламени.