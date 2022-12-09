Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое в недвижимости
проект бюджета Пскова
Господин Рейтингомер
Новая «Пчёлка» в Пскове
Газ в быту
рост тарифов
FAQ передача показаний
борьба с наледью
лонгрид кушать подано
Новогодняя акция на Geely
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Есть работа
новогодние корпоративы
Лайфхаки по зарплатной карте
показания электросчетчиков
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Общество 09.12.2022 13:111 Нарушения в области безопасности полётов выявили в аэропорту Пскова 12.12.2022 14:200 Акция «Мечты невидимых стариков» продолжается в Псковской области 12.12.2022 14:051 Армену Мнацаканяну вручили звание «Заслуженный работник социальной защиты населения» 12.12.2022 13:430 О способах безопасно похудеть к Новому году рассказал врач 12.12.2022 13:310 «Деловой понедельник»: Станислав Оссовский об итогах работы и планах регионального отделения «Деловой России». ВИДЕО 12.12.2022 13:180 Более 10 человек заразились коронавирусом в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:060 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 11.12.2022 15:251 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении 09.12.2022 09:277 Названа средняя предлагаемая зарплата в Псковской области 11.12.2022 17:221 Скандально известного шоумена избили и ограбили в Петербурге
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Премьеру документального фильма о жизни Большого театра покажут псковичам

12.12.2022 12:51|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-кинотеатр KION от МТС объявляет об эксклюзивной мировой премьере документального фильма «Большой. Сезон», которая состоится 24 декабря. Это проект совместного производства компании Star Media и онлайн-кинотеатра KION в копродукции с немецким холдингом Kinescope Film. Режиссер фильма — Анастасия Попова, номинант на премию «Золотой Орел-2022». 

Фото: pixabay.com

Большой театр – символ российской культуры с царских времён и до наших дней. Переживая разные исторические эпохи, он остаётся центром притяжения для талантливых исполнителей, постановщиков и самой широкой публики, сохраняя великие традиции и создавая новые произведения искусства. Заглянуть в один из лучших музыкальных театров мира, понять, как строится его жизнь, познакомиться с теми, кто в нем сегодня служит, попробовали авторы фильма, выбрав для этого один из самых драматичных моментов в истории Большого – 246-й постпандемийный сезон. Съемки фильма «Большой. Сезон» проходили с 2020 по 2022 год.

Фильм показывает, что для создания спектакля необходимо участие очень многих людей, служб, цехов, объединённых общими задачами. Как найти своё место, как состояться, как добиться успеха, преодолеть неудачи, травмы и довести свою работу до желаемого результата в таком организме, как Большой, где трудится более трёх тысяч человек – об этом рассказывают разные герои фильма, чьи судьбы связаны с этим театром сегодня.    

Среди них – генеральный директор Владимир Урин, главный дирижёр Туган Сохиев, руководитель балетной труппы Махар Вазиев, премьеры Владислав Лантратов и Денис Савин, прима Светлана Захарова, оперные певицы Анна Нетребко и Агунда Кулаева, оперный певец Андрей Потатурин, управляющий оркестром Александр Шанин, режиссер-постановщик Евгений Писарев, режиссер оперных спектаклей Владислав Колпаков, старший мастер Сослан Маргиев, начальница цеха по изготовлению декораций Татьяна Забалуева, и, конечно, сам Большой театр, с его сложным внутренним устройством и непростым характером.

Документальный проект разделен на четыре действия, подробно показывающие жизнь Большого театра на протяжении подготовки спектаклей всего театрального сезона с грандиозной кульминацией с символом Нового года – балетом «Щелкунчик». Зрителям фильма предоставляется уникальная возможность увидеть, как происходит подготовка легендарного спектакля, попасть на который мечтают поклонники балета во всем мире.

Источник: МТС 

Теги: #мтс #премьера #кинотеатр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 9 человек
12.12.2022, 14:250 Часть станка украли на территории промышленной зоны в Гдове 12.12.2022, 14:200 Акция «Мечты невидимых стариков» продолжается в Псковской области 12.12.2022, 14:150 Первые огни на даче Деда Мороза зажгли в парке Строителей Пскова. ФОТО 12.12.2022, 14:090 Интерактив: «Тащильщик» вернулся
12.12.2022, 14:051 Армену Мнацаканяну вручили звание «Заслуженный работник социальной защиты населения» 12.12.2022, 13:580 Колледж искусств принял участие в декаде инвалидов в Пскове 12.12.2022, 13:430 О способах безопасно похудеть к Новому году рассказал врач 12.12.2022, 13:310 «Деловой понедельник»: Станислав Оссовский об итогах работы и планах регионального отделения «Деловой России». ВИДЕО
12.12.2022, 13:180 Более 10 человек заразились коронавирусом в Псковской области 12.12.2022, 13:120 Детский парк в Пскове начали украшать к Новому году. ФОТО 12.12.2022, 13:110 Отключения электроэнергии запланированы в Гдовском районе с 12 по 15 декабря 12.12.2022, 13:080 Автобусные рейсы отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей
12.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 12.12.2022, 13:011 Нетрезвый мужчина без водительского удостоверения угнал автомобиль в Великолукском районе 12.12.2022, 12:510 Премьеру документального фильма о жизни Большого театра покажут псковичам 12.12.2022, 12:470 Церемония вручения наград проходит в Пскове в честь Дня Конституции. ФОТО
12.12.2022, 12:330 Виталий Козырев рассказал об изменениях для владельцев недвижимости с 2023 года 12.12.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 12.12.2022, 12:310 Более пяти тысяч вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю 12.12.2022, 12:250 «Постскриптум»: Не место для митингов и поправки в региональный бюджет
12.12.2022, 12:230 Приют для собак «Шанс» завалило снегом в Пскове 12.12.2022, 12:210 Игорь Иванов предложил по-новому рассчитывать зарплату бюджетникам 12.12.2022, 12:190 Снег и мороз до 12 градусов прогнозируют в Псковской области 13 декабря 12.12.2022, 12:180 «ГорДозор»: Проблемы и пути развития общественного транспорта
12.12.2022, 12:110 Псковским подросткам торжественно вручили паспорта в День Конституции 12.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 12.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 декабря 12.12.2022, 12:000 Иностранец пытался провезти старинные монеты через границу РФ в Пыталовском районе
12.12.2022, 11:570 Бюрократия в Катаре: мрак 12.12.2022, 11:550 Новогодние закуски и салаты от магазина «Бизон» 12.12.2022, 11:370 В псковских маршрутках подорожает проезд 12.12.2022, 11:320 Пскович выставил на продажу почтовые марки по 101 тысяче рублей за штуку
12.12.2022, 11:291 Хранителю музейных предметов готовы платить более 25 тысяч рублей в Псковской области 12.12.2022, 11:162 Последствия ночной метели устраняют в Пскове 12.12.2022, 11:150 Прокурор Псковской области встретился со студентами в День Конституции РФ 12.12.2022, 11:090 Коммунальные службы Великих Лук перевели на усиленный режим работы
12.12.2022, 11:022 Виктор Бут стал членом ЛДПР 12.12.2022, 10:540 Господский дом усадьбы «Княжьи горки» консервируют в Дедовичском районе 12.12.2022, 10:510 Как продлить срок службы смартфона, объяснил эксперт 12.12.2022, 10:460 Псковичка попалась на краже еды в магазине
12.12.2022, 10:380 «Деловой понедельник»: Станислав Оссовский об итогах работы и планах регионального отделения «Деловой России» 12.12.2022, 10:370 Во Внуково началась посадка пассажиров на задержанный авиарейс Москва — Псков 12.12.2022, 10:300 Продолжительность жизни повысилась в России, заявил глава Минздрава 12.12.2022, 10:170 Врач перечислил способы борьбы с хронической усталостью
12.12.2022, 10:013 Глава района раскритиковал установленную в Невеле новогоднюю ель 12.12.2022, 09:570 Юбилейный чемпионат области по шахматам прошел в Пскове 12.12.2022, 09:450 Спрос на машиностроителей в Псковской области вырос на 14% 12.12.2022, 09:330 С Днём Конституции поздравил жителей области Александр Котов от имени депутатского корпуса
12.12.2022, 09:280 Сколько кофе нужно, чтобы проснуться, рассказала псковский врач общей практики 12.12.2022, 09:200 Фильмы для детей и юношества будут снимать за счет государства 12.12.2022, 09:100 «Русская зима» начнется в Изборске 19 декабря 12.12.2022, 09:000 Полезные лайфхаки по зарплатной карте от ПСБ рассказали псковичам
12.12.2022, 08:570 Грузовик загорелся в пыталовской деревне 12.12.2022, 08:510 Рейс автобуса №17 в Пскове прервали из-за плохого самочувствия пассажирки 12.12.2022, 08:450 Михаил Ведерников: Конституция – фундамент нашего настоящего и будущего 12.12.2022, 08:380 Минздрав составил список запрещённых слов для врачей при записи на приём
12.12.2022, 08:260 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается из-за непогоды 12.12.2022, 08:170 «Михайловское» знакомит интернет-пользователей с творчеством ульяновского художника 12.12.2022, 08:000 Псковичи могут купить годовой абонемент в клуб «Суперфитнес» с выгодой до 36% 12.12.2022, 07:500 Что нужно успеть сделать до 1 января, объяснил юрист
12.12.2022, 07:340 Снег на Северо-Западе России пойдёт до среды 12.12.2022, 07:170 Пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году 12.12.2022, 06:580 День Конституции России отмечают 12 декабря 12.12.2022, 00:450 Суд обязал пенсионерку выплатить компенсацию автовладельцу, сбившему беспризорную собаку
12.12.2022, 00:190 Испытания газораспределительной сети продолжаются в Кунье 12.12.2022, 00:080 Российскую кикбоксершу-чемпионку нашли мертвой в Москве 11.12.2022, 21:520 Правительство продлит в 2023 году спецвыплаты медработникам за выявление онкологии 11.12.2022, 21:180 Более 150 спортсменов приняли участие в турнире по панкратиону в Пскове
11.12.2022, 20:200 Интерактив: Сосульки угрожают псковичам 11.12.2022, 19:520 Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета с ЧМ 11.12.2022, 19:210 Противопожарный рейд прошел в Псковской области 11.12.2022, 18:530 Россиянам назвали полезные альтернативы вредным продуктам на новогоднем столе
11.12.2022, 18:223 Количество жертв коронавируса в Псковской области вновь выросло 11.12.2022, 18:030 Псковские энергетики перешли на работу в режиме повышенной готовности 11.12.2022, 18:020 В аэропорту «Шереметьево» назвали причину потопа 11.12.2022, 17:400 Пушкиногорские школьники передали корм и медикаменты приюту «Хочу жить»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru