Общество

Премьеру документального фильма о жизни Большого театра покажут псковичам

Онлайн-кинотеатр KION от МТС объявляет об эксклюзивной мировой премьере документального фильма «Большой. Сезон», которая состоится 24 декабря. Это проект совместного производства компании Star Media и онлайн-кинотеатра KION в копродукции с немецким холдингом Kinescope Film. Режиссер фильма — Анастасия Попова, номинант на премию «Золотой Орел-2022».

Фото: pixabay.com

Большой театр – символ российской культуры с царских времён и до наших дней. Переживая разные исторические эпохи, он остаётся центром притяжения для талантливых исполнителей, постановщиков и самой широкой публики, сохраняя великие традиции и создавая новые произведения искусства. Заглянуть в один из лучших музыкальных театров мира, понять, как строится его жизнь, познакомиться с теми, кто в нем сегодня служит, попробовали авторы фильма, выбрав для этого один из самых драматичных моментов в истории Большого – 246-й постпандемийный сезон. Съемки фильма «Большой. Сезон» проходили с 2020 по 2022 год.

Фильм показывает, что для создания спектакля необходимо участие очень многих людей, служб, цехов, объединённых общими задачами. Как найти своё место, как состояться, как добиться успеха, преодолеть неудачи, травмы и довести свою работу до желаемого результата в таком организме, как Большой, где трудится более трёх тысяч человек – об этом рассказывают разные герои фильма, чьи судьбы связаны с этим театром сегодня.

Среди них – генеральный директор Владимир Урин, главный дирижёр Туган Сохиев, руководитель балетной труппы Махар Вазиев, премьеры Владислав Лантратов и Денис Савин, прима Светлана Захарова, оперные певицы Анна Нетребко и Агунда Кулаева, оперный певец Андрей Потатурин, управляющий оркестром Александр Шанин, режиссер-постановщик Евгений Писарев, режиссер оперных спектаклей Владислав Колпаков, старший мастер Сослан Маргиев, начальница цеха по изготовлению декораций Татьяна Забалуева, и, конечно, сам Большой театр, с его сложным внутренним устройством и непростым характером.

Документальный проект разделен на четыре действия, подробно показывающие жизнь Большого театра на протяжении подготовки спектаклей всего театрального сезона с грандиозной кульминацией с символом Нового года – балетом «Щелкунчик». Зрителям фильма предоставляется уникальная возможность увидеть, как происходит подготовка легендарного спектакля, попасть на который мечтают поклонники балета во всем мире.

Источник: МТС