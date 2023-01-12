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Общество

Мемориальную доску участнику специальной военной операции Антону Гурову открыли в Пскове

12.01.2023 18:30|Псков

Мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества гвардии сержанту Антону Гурову торжественно открыли в Пскове 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

7 марта 2022 года при в ходе специальной военной операции на Украине он погиб в Харьковской области. Мемориальную доску установили на здании школы №47, где Антон Гуров учился.

В церемонии приняли участие учителя и учащиеся школы, военнослужащие, юнармейцы, представители органов местного самоуправления и мама Антона Елена Гурова. После открытия доски чин освящения провел клирик воинского храма Святого князя Александра Невского иерей Алексей Короплясов.

Минутой молчания и гимном Российской Федерации почтили память солдата. Затем к мемориальной доске Антона Гурова возложили цветы.

Антон Гуров родился 19 ноября 1996 года в Пскове. После окончания школы поступил в Псковский государственный университет на специализацию IT-технологии. В ряды Вооруженных сил был призван в 2014 году. Срочную службу проходил в воинской части в Московской области, где продолжил службу по контракту. Антон Гуров награжден медалью «За участие в параде на Красной Площади», почетной грамотой Министра обороны Сергея Шойгу и Орденом Мужества (посмертно).

13 января на здании школы №8 откроют еще две памятных доски погибшим участникам специальной военной операции.

Теги: #мемориальная доска
Источник: Псковская Лента Новостей
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