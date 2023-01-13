Общество

Россияне увеличили траты на подарки в новогодние праздники на 41%

Траты россиян на покупку подарков в новогодние праздники выросли на 41% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, а количество таких покупок выросло на треть в годовом выражении. Об этом ТАСС сообщили в группе ВТБ со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Первый ОФД» (входит в группу ВТБ).

«Траты россиян на покупку подарков в новогодние каникулы выросли на 41% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствует статистика "Первого ОФД"(входит в группу ВТБ). За праздничные выходные в магазинах, обслуживаемых оператором фискальных данных, на подарки покупатели направили почти 10 млрд рублей. Количество покупок выросло на треть год к году», - отметили в группе.

Согласно статистике «Первого ОФД», основной объем трат, 3,3 млрд рублей, пришелся на товары и услуги для красоты и ухода. Расходы в этой категории выросли на 30% год к году. В том числе более чем на 40% увеличился спрос на косметические приборы и средства для ухода за телом, на треть - траты на средства для ухода за волосами, на четверть - расходы на товары для маникюра и макияжа и косметику для ухода за лицом.

Почти вдвое (на 85%) увеличились траты россиян на подарки в сегменте аксессуаров. По расчетам «Первого ОФД», они составили почти 2,4 млрд рублей. В том числе расходы на галантерею увеличились вдвое, до 2 млрд рублей, на покупку украшений и ювелирных изделий было направлено 285 млн рублей (+23% год к году).

Третье место по объему расходов на подарки заняли товары для детей. Согласно аналитике «Первого ОФД», чтобы порадовать в каникулы малышей и подростков, россияне потратили почти 2 млрд рублей - на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, на детские игрушки и игры покупатели направили свыше 1 млрд рублей, что на 15% превышает уровень прошлого года. Расходы на подарки для мам и детей увеличились на 29% - до 620 млн рублей.