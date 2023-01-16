Общество

Время гнать чертей: что можно, а что строго запрещено делать древними поверьями 17 января

Наступающий вторник, 17 января, согласно народному календарю, именуется «Зосимой-пчельником». Верующие вспоминают в этот период Преподобномученика Зосиму пустынника Киликийского. Примечательно, что в народном сознании этот святой ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого, того самого святого, который основал известный монастырь.

Художник А. Чикин. Гадание у проруби

Сам праздник выпадает на Святки – время после Рождества Христова, когда границы между миром людей и потусторонним миром стирались. В этот период разгул устраивала нечистая сила, злые духи старались навредить людям и доставить им как можно больше неприятностей. Защититься от них было возможно. Что для этого делалось – в материале «МК в Пскове».