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Общество

Службу в армии по призыву могут начать учитывать при поступлении в вузы

07.02.2023 10:09|ПсковКомментариев: 0

Госдума 7 февраля может принять в первом чтении законопроект сенаторов и депутатов от «Единой России» «Об изменениях в закон "Об образовании в РФ"». Им предлагается отнести прохождение военной службы по призыву к особым достижениям граждан, за которые они могут получить дополнительные баллы при поступлении в университет или техникум.

Принять законопроект парламенту рекомендовали профильные комитеты нижней палаты по просвещению, а также по науке и высшему образованию. Новая мера направлена на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности, сообщают «Известия».

«Ее реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы», — говорится в пояснительной записке.

При этом законопроект может быть принят до конца весенней сессии, подтвердил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

«Этой льготой можно будет воспользоваться уже со следующего учебного года. Молодые ребята, которые будут возвращаться после военной службы, смогут выбрать интересующее их учебное заведение и получить при поступлении туда дополнительные баллы», — пояснил парламентарий.

По его словам, затягивать с принятием этого законопроекта нельзя, так как он станет хорошим стимулом для молодежи.

Теги: #армия #вуз
Источник: Псковская Лента Новостей
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