Общество

Почти 300 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за неделю

В Псковской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе было зарегистрировано 296 случаев заражения коронавирусом, 46 человек были госпитализированы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

В регионе самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Пскове — 200 случаев за неделю, среднеобластной уровень также превышен в Стругокрасненском, Невельском, Печорском и Порховском районах.

За неделю в четырех районах области не обнаружено ни одного случая заражения COVID-19 (Усвятский, Куньинский, Красногородский, Гдовский районы).

«Впереди четыре выходных дня, рекомендуем отказаться от посещения мест с большим скоплением людей, лучше провести время с семьёй и на свежем воздухе. Физическая активность в сочетании с прогулкой на природе способствует укреплению иммунитета, причем даже в периоды холодов. Ежедневные прогулки улучшают работу сердца и сосудов, снижают артериальное давление, ускоряется обмен веществ, улучшается сон», - прокомментировали в Облздраве.

Также псковичам не рекомендуют забывать о вакцинации и ревакцинации от COVID-19, соблюдении масочного режима и об ответственном отношении к своему здоровью.