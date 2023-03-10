Общество

Скандалы и «вредная мифология»: псковский психолог о реакции на плохие подарки

Череда зимне-весенних (а одновременно и женско-мужских) праздников подошла к концу. Отцвели тюльпаны, съедены пирожные, закончен банкет. К сожалению, праздники оставили после себя шлейф не только радости и благодарности за поздравления.

Фото: pexels.com

Например, в Москве Международный женский день закончился бедой, а в других регионах страны — взаимными упреками супругов из-за неудачных подарков.

Почему презентам на эти праздники придается особое значение? Стоит ли замалчивать недовольство поздравлением? Как быть с «жадным» партнером? Ответы на эти и другие вопросы корреспонденту «МК в Пскове» дала псковский семейный психотерапевт Румия Калинина. Подробности здесь>>>