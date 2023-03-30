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Александр Котов о деятельности псковской полиции и декларировании доходов

Сегодня, 30 марта, состоялась 20-я сессия Псковского областного Собрания депутатов, в ходе которой парламентарии заслушали отчет начальника УМВД России по Псковской области о работе ведомства за 2022 год, поддержали инициативу об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, расширили перечень случаев предоставления бюджетных кредитов на межмуниципальном уровне и упростили порядок декларирования доходов и расходов. Спикер регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал о нюансах принятых решениях и дал свою оценку деятельности УМВД и уровню преступности в регионе.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, сегодня начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников выступил с отчетом о деятельности ведомства за 2022 год. Исходя из обнародованной статистики, как вы оцениваете уровень преступности на территории региона?

- В целом отмечается рост преступлений, но это связано прежде всего со значительным ростом ложных сообщений о минировании и ростом преступлений в сфере IT-технологий. К сожалению, несмотря на большое количество негативных примеров, люди по-прежнему склонны верить мошенникам и попадаться на их различные уловки. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, что для нас особенно важно, составляет практически 100%. УМВД России по Псковской области находится на высоком уровне в рейтинге областных управлений. Надо отметить хорошую работу наших региональных полицейских.

И хотел бы сказать, что у Псковского областного Собрания депутатов налажено конструктивное взаимодействие с УМВД, мы работаем не только в плане подготовки программ по профилактике правонарушений, определения финансовых средств для их реализации, по борьбе с преступностью. Мы, в том числе, конструктивно работаем в наших избирательных округах с участковыми, полицией, руководителями межрайонных и городских отделов внутренних дел. Всегда находим понимание. Мне кажется, что такая работа на пользу всем: и органам власти, и полицейским, которые выполняют специальные задачи, и населению, которое проживает на территории нашей области.

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В целом я бы дал высокую оценку работе псковских полицейских, но в то же время у нас есть ряд вопросов, которые, в том числе, озвучил сегодня руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Их необходимо ответственно обсуждать. Знаю о внимательном отношении губернатора к проблемам, связанным с борьбой с преступностью. Возможно, придется рассматривать вопрос об увеличении денежных средств на реализацию программ по профилактике правонарушений. Это и «Безопасный город», и камеры видеонаблюдения. Может быть, необходимо дополнительное финансирование в качестве стимулирования работы народных добровольных дружин, потому что с помощью них раскрывается множество преступлений. Это хорошая помощь полицейским.

- Также депутаты поддержали инициативу об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального значения. Насколько это актуально для Псковской области? Нужен ли нашему региону механизм упразднения фактически утративших свой статус особо охраняемых природных территорий?

- Я всегда выступаю за то, чтобы как можно больше возможностей было у регионов, с учетом своих особенностей, самостоятельно принимать решение на месте, опираясь на согласование профильных министерств и ведомств. Здесь как раз предлагается такой механизм. Понятно, что ситуация меняется, и на это нужно реагировать. Если территория или природный заказник регионального значения утрачивает свою значимость по тем или иным причинам, конечно, нужно корректировать либо границы этой территории, либо вообще упразднять. В то же самое время, может, есть необходимость увеличения какой-то территории, которая сегодня определена природным заказником, либо устанавливать новые природные территории регионального значения, которые будут выполнять функции заказника. Хорошая инициатива. Я думаю, что она найдет поддержку на федеральном уровне.

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- Кроме того, расширен перечень случаев предоставления бюджетных кредитов на межмуниципальном уровне. Сделает ли это более популярным предоставление таких кредитов среди муниципалитетов? По последним данным, этим воспользовались в Новосокольническом районе.

- Здесь вопрос взаимной договоренности. Я хочу сказать, что получение кредита не всегда хорошо для кредитополучателя. Кредиты это все-таки не бесплатные деньги, их придется рано или поздно возвращать. Это определенные долговые обязательства. Мы такую возможность предусматриваем, потому что у нас есть такие примеры. Они немногочисленны, тем не менее, когда в какой-то ситуации потребуется оказание помощи в виде кредита одного муниципального образования другому, это всегда неплохо. Единственное, в этом случае нужно рассчитывать свои возможности по последующему возвращению таких кредитов.

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- Кроме того, теперь депутатам упростили порядок декларирования доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера. Сохранит ли это прозрачность совершения депутатами крупных сделок?

- Сохранится обязательство предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе для депутатов, которые работают на профессиональной постоянной основе. Для тех, кто работает на внештатной основе, законом предусмотрена возможность не декларировать такие доходы и сведения об имуществе в том случае, если не было расходов, связанных с приобретением имущества, которые превышают доходы за три предшествующих года. Здесь тоже есть определенные ограничения.

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В случае необходимости есть возможность проверить сведения, которые предоставляют депутаты и проверить достоверность заявлений депутатов, которые работают на профессиональной основе. Они сами заявляют о том, что таких приобретений не было. Соответственно, дают такие сведения. В общем, я думаю, что такая мера позволит повысить интерес тех, кто хочет стать депутатом представительного органа местного самоуправления, потому что у них не будет дополнительных обязательств, которые, может быть, их по незнанию пугают. Но не более того.

Беседовала Светлана Герасимова