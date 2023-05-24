Общество

«Золотыми звездами» Героев России наградили погибших военнослужащих псковской дивизии ВДВ

Три «Золотые звезды» Героев Российской Федерации передали родственникам военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибших во время специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

За отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, высших государственных наград посмертно удостоили гвардии майора Николая Васильева, гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева и гвардии младшего сержанта Ивана Ахтырского.

В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова. В зале правительства Псковской области в этот памятный день собрались родственники погибших героев, представители командования Воздушно-десантных войск РФ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и юнармейцы.

«Знаю, что никакие слова не могут облегчить боль родных и близких. Это были настоящие русские офицеры, отважные и честные, мужественные и непреклонные. Свою жизнь они посвятили службе стране и всегда, даже в самых сложных ситуациях, успешно выполняли поставленные задачи, служили примером для своих товарищей, были опорой для своих семей», - отметила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор подчеркнула: «Мы сделаем все, чтобы память о подвиге ваших героев сохранилась здесь, на Псковской земле, чтобы молодые ребята росли именно на таких примерах патриотизма и героического самопожертвования. А главное — семьи наших героев всегда могут рассчитывать на нашу поддержку: правительства Псковской области, неравнодушных граждан и общественных организаций, на помощь каждого из нас. Вечная слава и вечная память нашим героям».

К родным погибших героев обратился и заместитель командующего воздушно-десантными войсками Нариман Тимергазин. «Вам есть кем гордиться, а нам есть на кого равняться. Уважаемые родные и близкие, Воздушно-десантные войска — это одна большая семья. Мы всегда будем рядом с вами, вы в любую минуту можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку. За нами правда и победа будет за нами», — заключил он.